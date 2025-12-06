TV LIVE ·
Ponte dell'Immacolata, San Marino fa il pieno

di Annamaria Sirotti
6 dic 2025
Turisti a San Marino
Turisti a San Marino

Un Ponte dell'Immacolata che pare già da incorniciare, complice il bel tempo, e un Titano da tutto esaurito, in linea - se non in crescita - rispetto allo stesso periodo del 2024, sia per quanto riguarda il tasso di occupazione sia in termini di numero complessivo di pernottamenti. È il quadro reso dall'USOT che completa l'analisi: sicuramente, ci sono le attrazioni legate alle festività sempre più vicine, con un nuovo weekend ricco di proposte per il Natale delle Meraviglie, ma ancora una volta sono gli eventi a fare da richiamo: in corso fino a lunedì il campionato italiano di tiro con l'Arco, che porta sul Titano un numero significativo di persone, tra atleti e accompagnatori. Proprio gli eventi – commenta l'USOT - siano sportivi, culturali, congressuali o enogastronomici "rappresentano un elemento strategico per valorizzare e diversificare l’offerta turistica, strumento fondamentale per la destagionalizzazione e per il potenziamento complessivo dell’attrattività del territorio".

Guardando allo stivale: 14 milioni hanno scelto di mettersi in viaggio, giocando d'anticipo sulle ferie natalizie. Hanno scelto Il Bel Paese, privilegiando località d'arte, i mercatini, le bellezze naturali; come luogo ideale per il soggiorno al primo posto resta l'albergo, seguito dal villaggio turistico. Permanenza media: 4 giorni, con Assoutenti che segnala, a parità di notti fuori casa, un aumento del'11,8% rispetto allo stesso periodo del 2023, con rincari significativi nei trasporti – biglietti aerei in testa - e dei pacchetti vacanza. Dettagliato l'indotto: una spesa media di 635 euro a persona, producendo un giro di affari di 8 miliardi e 800 milioni di euro.





