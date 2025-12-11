TURISMO Ponte dell'Immacolata: sold out per gli alberghi tra il 7 e l'8 dicembre e oltre 35.800 turisti "Dopo le feste potremmo superare due milioni di presenze per il 2025" commenta il Segretario Pedini Amati

Un Ponte dell'Immacolata da record, lo dicono i dati della Segreteria al Turismo che raccontano come il lungo fine settimana abbia portato circa 36mila presenze sul territorio. Un impatto diretto sull'ospitalità, con una media di oltre 1.200 turisti per notte che hanno soggiornato nelle strutture ricettive tra il 7 e l'8 dicembre, segnando sold out degli alberghi.

"San Marino non si limita a intercettare il movimento turistico - ha evidenziato il Segretario al Turismo Federico Pedini Amati - ma si impone come destinazione capace di generare flussi imponenti, ponendo le basi per un Natale che si preannuncia straordinario”. Quasi 11mila i veicoli registrati, con un picco di oltre 4.000 mezzi domenica 7 dicembre, evidenziando un incremento del 71% rispetto al fine settimana precedente. L'85% dei visitatori proviene dall'Italia confermando "la profonda risonanza dell'offerta sammarinese nel Bel Paese - continua Pedini Amati che aggiunge -. Stiamo andando in una direzione molto, molto positiva anche per fare poi un bilancio definitivo del periodo natalizio. Consideriamo che ci sono altri fine settimana dove ci aspettiamo moltissimo pubblico. Ottimo il dato che ci arriva sia da USOT, cioè alberghi pieni, e quello che ci arriva dai parcheggi. Ma c'è anche il ritorno economico da parte dei commercianti che ci dice che siamo nella direzione giusta. Voglio ringraziare tutti i miei collaboratori e gli operatori del settore che hanno saputo accogliere così tanti visitatori, e non era per niente facile".

La Funivia ha totalizzato un elevato numero di passaggi, superando i 5.300 nella giornata di punta. Per assicurare la piena fruibilità del Centro Storico, è stato inoltre attivato il servizio navetta straordinario dai parcheggi di Fonte dell’Ovo, che ha trasportato 2.500 passeggeri.

"Ci aspetta un Natale come sempre unico nella Repubblica di San Marino, è probabilmente uno dei Natali in centro Italia più belli, lasciatemelo dire, e che registra un numero di pubblico maggiore. Anche quest'anno ci appresteremo, vedrete, a superare i 2 milioni di visitatori a conti fatti da qui alla fine dell'anno e poi ci rimane sempre il ponte del periodo della Befana".

Nel video l'intervista a Federico Pedini Amati, Segretario al Turismo.

