MALTEMPO Ponte dell'Immacolata sotto neve e pioggia. Due vittime Crollo delle temperature previsto per la prossima settimana

Il maltempo sferza varie parti della penisola, mentre tanti turisti sono in vacanza per il Ponte, e provoca anche due vittime. Uno scialpinista ha perso la vita sotto una valanga in val di Fassa, staccatasi nel primo pomeriggio in val San Nicolo, nei pressi dell'omonimo passo. L'allarme lanciato da un compagno di escursione, ma l'elisoccorso non può arrivare in tempo a causa delle condizioni climatiche. A morire è poi un ragazzo di 20 anni a Bolzano, ucciso dal freddo nel suo riparo di fortuna. Maltempo quasi ovunque, con forti precipitazioni e nubifragi. Nelle zone della Romagna e del Titano pioggia battente dalla serata di venerdì che proseguirà fino a tutta domenica. Il fiume Marecchia visto da ponte Verucchio è infatti insolitamente gonfio. Per la prossima settimana l'acqua lascerà spazio a una sferzata di aria gelida proveniente dall'Artico, probabile dunque qualche nevicata. La Protezione civile, già dalla serata di ieri, ha emesso un allerta temporali su Sardegna e Centro Italia. Neve su tutto l'arco alpino e anche sotto i 1000 metri. E a Venezia il Mose si alza per l'acqua alta. Oggi allerta arancione su otto regioni, previsto un peggioramento al Sud e al Centro della penisola. In Umbria scuole chiuse in via precauzionale: una decisione presa dalle prefetture di Perugia e Terni. Anche sull'isola di Ischia è allerta arancione, concentrata sulle zone già colpite dall'alluvione del 26 novembre. Per il momento non si sono registrati ulteriori smottamenti, ma ci sono state nuove evacuazioni dalla zona rossa e da Ischia porto. Rimane chiuso un tratto della statale 12 del Brennero in provincia di Lucca, dopo che una frana ieri sera ha bloccato la strada. In serata ci sarà una generale attenuazione dei fenomeni, a iniziare dalle aree tirreniche.

