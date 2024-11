TURISMO Ponte di Ognissanti: bilancio chiaro/scuro per il presidente USOT Rossano Ercolani Positive affluenze e pernottamenti; note dolenti la carenza di personale formato e di strutture ricettive

Positivo il bilancio del ponte di Ognissanti a San Marino: "È andato bene, c'è stata gente - sottolinea il presidente USOT Rossano Ercolani - il tempo ha aiutato perché è stato sempre buono e continua ad essere buono, quindi è stato un buon fine settimana sinceramente. Si prevede poi anche per questa settimana in corso adesso una buona occupazione perché c'è Ecomondo a Rimini che quest'anno sta funzionando più dell'anno scorso. Per il momento è un buon novembre".

Non mancano però le noti dolenti, una costante ormai da diverso tempo sottolinea Ercolani: la carenza di personale formato e di strutture ricettive: "Parliamo sempre delle stesse cose purtroppo, ma se ne parliamo vuol dire che non abbiamo ancora una soluzione. Quindi sì, la formazione del personale è un tema sul quale noi dobbiamo continuare a battere e anche a fare delle azioni perché ovviamente parlarne solo senza fare azioni vuol dire parlare sempre di cose alle quali non c'è una soluzione. Dobbiamo adoperarci sul tema per formare le persone con scuole, corsi di formazione, ed elevare il livello della nostra offerta di personale. E poi rispetto all'altro tema, quello delle infrastrutture, hotel che mancano, dimensioni da ampliare, centri congressi che ci sono ma di fatto sono poco funzionali, spazi adeguati per far sì che le persone soggiornino di più di una 1,7 notti, che è la media attuale di San Marino. Questo è un altro tema che abbiamo già rappresentato alle nuove forze politiche".

Nel servizio le interviste a Rossano Ercolani (Presidente USOT)

