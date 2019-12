STABILITÀ Ponte Verucchio a senso unico alternato dopo le forti piogge

Le forti piogge di lunedì hanno eroso il letto del fiume Marecchia minacciando la stabilità del Ponte Verucchio. Per questo la Provincia di Rimini, per garantire la massima sicurezza, ha deciso il senso unico alternato e la limitazione di peso a 40 tonnellate.

Una decisione che arriva a distanza di due settimane dalla notizia di un possibile crollo del ponte poi smentita dalla stessa Provincia.

“Ho seguito e sto seguendo personalmente il fenomeno erosivo – ha detto il presidente della Provincia Riziero Santi – Continuerò a seguire di persona, insieme ai tecnici, l’evolversi di una situazione che comunque non deve suscitare inutili allarmismi.”

Nel frattempo i tecnici di Provincia, Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile e Consorzio di Bonifica stanno decidendo gli interventi provvisori più urgenti per rispristinare il traffico regolare nelle more della progettazione e della realizzazione di interventi definitivi. In Prefettura è stato istituito un tavolo; non si escludono ulteriori limitazioni se fosse necessario.



