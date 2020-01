Ponte Verucchio: presidente Provincia, "Lavori in corso anche senza presenza fisica operai"

"L'assenza di operai sul ponte Verucchio, non è segno di interruzione delle attività". E' lo stesso presidente della Provincia ad aggiornare sulla situazione dei lavori per togliere pressione alla pila 2 della struttura, che proseguono anche in queste ore. "Il primo lavoro da fare sul posto per il taglio della spalla si è concluso ieri - spiega Riziero Santi - Ora si è nella fase progettuale dell’intervento. Martedì 7 gennaio la ditta potrà procedere all’innalzamento della trave dal pilastro 2 per predisporre l’intervento. Nel frattempo le attività proseguiranno in officina per il tempo necessario a realizzare il materiale di impalcatura per l’azione risolutiva che sarà il taglio, che di suo richiederà 3 o 4 giorni di lavoro". Sempre da martedì prossimo un’altra ditta procederà nelle opere di difesa del pilone 2 sottostante con la deposizione dei massi ciclopici e la gettata.