Ponte Verucchio: tempi di riapertura legati agli interventi in corso.

"I lavori delle ditte in campo stanno procedendo regolarmente e senza intoppi". L'aggiornamento della Provincia sullo stato dei lavori sul Ponte Verucchio. Questa mattina nuovi interventi: si lavora sulla briglia con massi gettati in opera, la corona di sacchi gettati a difesa della pila 2, sull'alleggerimento della pressione dall'alto sulla pila due e sondaggi a supporto della progettazione per interventi in emergenza e definitivi.

"La tempistica della riapertura del ponte al traffico leggero - spiega Riziero Santi - è riferita unicamente ai tempi tecnici dell'esecuzione degli interventi descritti sopra, che andranno avanti senza soluzione di continuità". Nel frattempo prosegue anche la progettazione e la definizione delle procedure necessarie per la realizzazione della briglia principale per la quale è previsto un finanziamento regionale di 1milione di euro. Il presidente della Provincia di Rimini ha intanto fissato per il 15 gennaio, il prossimo briefing strategico con tecnici ed imprese esecutrici, nel quale assumere le decisioni opportune alla sistemazione e riapertura della struttura.

