Ponti e festività 2026 a San Marino: come organizzare al meglio le ferie per vacanze e weekend lunghi

Il 2026 si profila come un anno interessante per chi lavora dal lunedì al venerdì e vuole pianificare con attenzione ferie e brevi pause. Il calendario delle festività sammarinesi offre infatti diverse occasioni per allungare i fine settimana o costruire periodi di riposo più lunghi con pochi giorni di ferie, anche se – come prevedibile – non mancano ricorrenze meno favorevoli che, cadendo nel weekend o a metà settimana, non consentono veri e propri ponti. Vediamole nel dettaglio.

Il calendario 2026: le festività da sfruttare a San Marino

1 gennaio 2026 (giovedì) / 6 gennaio 2026 Epifania (martedì)

Il nuovo anno parte subito con un primo ponte: con due soli giorni di ferie - venerdì 2 e lunedì 5 - è una perfetta occasione per un weekend lungo;

5 febbraio - Sant’Agata (giovedì)

Un giorno festivo nel cuore dell’inverno: prendendo venerdì 6 febbraio di ferie, si ottengono quattro giorni consecutivi;

25 marzo – Anniversario dell’Arengo e festa delle Milizie (mercoledì)

Festività centrale nella storia sammarinese, che cade però a metà settimana. Possibile settimana di vacanza aggiungendo 4 giorni di ferie (giovedì 26, venerdì 27, lunedì 30, martedì 31) ed arrivando così al 1 aprile;

1 aprile - Investitura dei nuovi Capitani Reggenti (mercoledì)

Con l'insediamento della nuova Reggenza, ancora una festività nel cuore della settimana, quest'anno a ridosso della Pasqua. Con due giorni di ferie - giovedì 2 e venerdì 3 - si può arrivare alla Pasqua (domenica 5);

5 e 6 aprile - Pasqua e Pasquetta (domenica e lunedì)

Oltre all'opzione precedente, possibile week-end lungo aggiungendo venerdì 3 aprile di ferie;

1 maggio - Festa del lavoro (venerdì)

Festività che quest'anno cade di venerdì: un ponte naturale che permette di allungare il fine settimana senza dover ricorrere a giorni di ferie;

4 giugno - Corpus Domini (giovedì)

Ottimo ponte quasi estivo: con un giorno di ferie - venerdì 5 giugno - si ottengono quattro giorni continuativi di stop;



28 luglio – Anniversario della Caduta del Fascismo (martedì)

Festività che cade di martedì: prendendo lunedì 27 di ferie si ottiene un ottimo ponte estivo;



15 agosto - Ferragosto (sabato)

Meno favorevole, invece, la collocazione di Ferragosto che, cadendo di sabato, non offre spunti per allungare il fine settimana;

3 settembre - Festa di San Marino e di Fondazione della Repubblica (giovedì)

Una delle feste più sentite nel Paese. Con un giorno di ferie - il 4 settembre - si ottengono quattro giorni di pausa;

1 ottobre - Investitura dei nuovi Capitani Reggenti (giovedì)

Altro potenziale ponte autunnale: con venerdì 2 ottobre di ferie si ottengono quattro giorni liberi;

1 e 2 novembre – Commemorazione di Ognissanti e dei Defunti (domenica e lunedì)

Festività che regalano un fine settimana lungo senza la necessità di prendere giorni di ferie;

8 dicembre - Festa dell'Immacolata (martedì)

Un classico ponte invernale: con un giorno di ferie, lunedì 7 dicembre, si ottengono quattro giorni di vacanza;

25 e 26 dicembre - Natale e Santo Stefano (venerdì e sabato)

Incorniciati dal weekend, offrono già tre giorni di riposo. Con la Vigilia - giovedì 24 dicembre - potrebbero essere 4 giorni di festa;

1 gennaio 2027 (venerdì)

Si può estendere il week end con 1 giorno di ferie (giovedì 31 dicembre - Capodanno) fino ad arrivare ad una settimana di riposo collegandolo al Natale con 3 ulteriori giorni di ferie: lunedì 28, martedì 29, mercoledì 30.









