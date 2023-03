Porta a porta: le novità per i Castelli di Città, Faetano e Montegiardino

I rappresentanti delle Giunte di Castello e dell'Azienda dei Servizi incontrano i cittadini per presentare gli ultimi cambiamenti in tema di raccolta dei rifiuti. In attesa del nuovo sistema che dovrebbe portare a un unico metodo di conferimento in tutto il territorio, a cambiare ora sono solo alcuni aspetti del porta a porta nelle zone dove il servizio è già attivo. Dopo il rinnovo del contratto con le cooperative, le stesse si sono invertite nei territori di raccolta. Novità, queste, spiegate durante le serate nei Castelli. Dopo Faetano e Città, appuntamento a Montegiardino alle ore 21 di mercoledì 22 febbraio.

Proprio in queste tre aree, infatti, dal 1 aprile cambierà il calendario dei conferimenti: la frequenza diminuirà per uniformarsi a quella degli altri Castelli. La nuova organizzazione prevede, infatti, regole simili per tutte le zone. Sempre in Città, Faetano e Montegiardino non sarà più usato il cestello rosa: per i relativi rifiuti si dovrà ricorrere ad altri punti di conferimento, ad esempio le farmacie per gettare le medicine e i contenitori in strada per l'olio. La plastica, poi, sarà da esporre in un sacco e non più nel cestello.

Sullo sfondo resta la futura riorganizzazione dell'intera raccolta dei rifiuti, con un sistema unico per tutta la Repubblica su cui si sta lavorando. Progetti illustrati in una Commissione parlamentare a febbraio. La soluzione prospettata, al momento, è il porta a porta per l'organico e l'indifferenziato. Vetro, carta, plastica ed eventualmente metallo saranno, invece, raccolti nelle isole ecologiche con cassonetti.