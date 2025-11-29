FORMAZIONE E ORIENTAMENTO Porte aperte al Centro di Formazione Professionale: oggi pomeriggio l’Open Day Durante l'evento sarà possibile aderire al programma “Studente per un giorno”, che offre l’opportunità di partecipare a una mattinata di attività reali all’interno delle classi

Il Centro di Formazione Professionale della Repubblica di San Marino apre oggi pomeriggio le sue porte a studenti, famiglie e curiosi per un'Open Day, appuntamento dedicato all’orientamento e alla scoperta dei percorsi formativi attivi della struttura. Dalle 15:00 alle 18:00, i visitatori potranno esplorare gli ambienti del CFP, conoscere da vicino i laboratori dei settori Industria e Artigianato e Servizi all’Impresa, oltre a dialogare direttamente con docenti e tutor.

L’iniziativa permette di approfondire l’offerta dei corsi triennali, le qualifiche professionali rilasciate e le possibilità di prosecuzione degli studi o di immediato inserimento nel mondo del lavoro. Durante l’Open Day sarà inoltre possibile aderire al programma “Studente per un giorno”, che offre l’opportunità di partecipare a una mattinata di attività reali all’interno delle classi, permettendo ai ragazzi di vivere in prima persona l’esperienza formativa del Centro.



