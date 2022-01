FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA Porto di Riccione, ecco il progetto approvato dalla Giunta

La Giunta del Comune di Riccione ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione del porto canale tra viale D'Annunzio e viale dei Mille. L'intero progetto di riqualificazione è suddiviso in tre stralci per un importo complessivo pari ad 2.000.000 di euro per l’anno in corso. Il primo passo sarà sull'asta fluviale dove sono già stati eseguiti parte degli approfondimenti tecnici. "Andiamo avanti con un progetto che per la città di Riccione, aprirà nuove possibilità di sviluppo - dichiara il sindaco Renata Tosi -. Un passo avanti per la realizzazione di quella che sarà la porta d'accesso dal mare e verso il mare della città di Riccione.



L'investimento programmato riqualificherà in maniera alta e prestigiosa una zona della città che merita attenzione. A breve programmeremo tutta una serie di incontri con i cittadini del quartieri, con chi vive ogni giorno l'asta fluviale per un confronto costruttivo e concreto. Il nostro progetto è pensato per far rifiorire tutta la zona, lungo il margine del fiume, creando la possibilità di una riqualificazione urbana, ecologica, con la creazione di nuove attrazioni per i cittadini e turisti".

