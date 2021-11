Positivi una ventina di alunni e due insegnanti: Elementare di Domagnano tutta in quarantena

I dati a San Marino

Dopo la positività al Covid di una ventina di alunni in tre classi ed anche di due insegnanti l'Istituto Sicurezza Sociale ha disposto la quarantena per tutti i circa 200 bambini della scuola elementare di Domagnano fino a venerdì prossimo. La decisione è stata comunicata ieri in orario pre-serale mettendo in subbuglio tante famiglie che si sono dovute organizzare di conseguenza all'ultimo momento. Non poche le lamentele ma l'aumento dei contagi, dopo lo scorso week end, ha fatto salire l'asticella dell'allerta all'Iss anche se i ricoveri in Ospedale sono scesi di un'unita e ora sono solo 3. Alla mezzanotte di ieri 26 le nuove positività riscontrate a cui se ne aggiungono tre del giorno precedente; 24 le guarigioni con il numero dei positivi che quindi si attesta a 99.









Sul fronte terze dosi raggiunta quota 676, 173 in più rispetto a ieri. Somministrate anche altre 7 prime dosi e 10 seconde. L'Iss intanto informa che da domani chi ha completato il ciclo di immunizzazione entro il 31 ottobre potrà ritirare la tessera di avvenuta vaccinazione rivolgendosi al Cup dove potrà eventualmente anche attivare il fascicolo elettronico e quindi scaricare il green pass. Per ottenere il certificato anticorpale, che vale solo all'interno di San Marino, è possibile prenotare il test al laboratorio analisi Iss. Il costo è di 20 euro.