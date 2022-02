COVID-19 Positività in classe: scatta la quarantena solo per Asili Nido e Infanzia. Via per tutti gli altri

Positività in classe: scatta la quarantena solo per Asili Nido e Infanzia. Via per tutti gli altri.

Cambiano le disposizioni scolastiche in caso di insegnati o alunni positivi. La novità principale è la fine della quarantena per l'intera classe sia in caso di positività di un insegnate che degli alunni per la maggior parte degli ordini scolastici: sarà però necessario mantenere un adeguato distanziamento, arieggiare con frequenza i locali e auto-monitorare una eventuale insorgenza di sintomi per circa 10 giorni. Solo nel caso in cui insorgesse qualche sintomo allora sarà necessario eseguire un tampone.

Resta prevista la quarantena se risultassero più di 4 alunni positivi al Nido o alla Scuola dell'infanzia. In quel caso la classe dovrà essere messe in quarantena per 5 giorni ed essere riammessa in aula con un tampone finale. Stessa procedura per gli insegnati nel caso in cui non siano vaccinati o guariti.

