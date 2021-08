NODO SPUTNIK Possibile esenzione dell'obbligo di Green Pass per i sammarinesi

Possibile esenzione dell'obbligo di Green Pass per i sammarinesi.

Il nodo sul riconoscimento dello Sputnik in Italia potrebbe trovare una soluzione. Secondo quanto riporta l'Ansa, il Consiglio dei ministri starebbe per varare una norma ad hoc che riguarderà i cittadini di San Marino. L'ipotesi, spiegano fonti di governo citate dall'agenzia, è di estendere per i sammarinesi l'esenzione dal Green Pass fino al 15 settembre, ma una decisione non è stata ancora presa.

