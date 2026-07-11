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Possibili temporali tra pomeriggio e sera, ma a preoccupare è la nuova ondata di caldo estremo

Secondo le ultime previsioni, l'anticiclone tornerà a rafforzarsi sul Mediterraneo centrale, con picchi di oltre 40 gradi al Centro-Sud, che potrebbero persistere per diversi giorni

11 lug 2026
Possibili temporali tra pomeriggio e sera, ma a preoccupare è la nuova ondata di caldo estremo

Possibili temporali nel pomeriggio e in serata sulla Repubblica di San Marino e sulle colline romagnole. I fenomeni, che potranno risultare localmente intensi, saranno tuttavia di breve durata e non rappresentano, al momento, l'elemento di maggiore preoccupazione. L'attenzione degli esperti è infatti già rivolta alla prossima settimana, quando è attesa una nuova e persistente ondata di caldo di matrice africana. Secondo le ultime previsioni, l'anticiclone tornerà a rafforzarsi sul Mediterraneo centrale, determinando un sensibile aumento delle temperature anche sul territorio sammarinese. 

La fase potrebbe protrarsi per diversi giorni, con valori ben superiori alle medie del periodo e condizioni di forte disagio bioclimatico. Si prevedono picchi di oltre 40 gradi al Centro-Sud, con la temperatura massima sulle isole che potrebbe addirittura superare i 45.



   




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