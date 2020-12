SALUTE Postazione della Croce Bianco Azzurra in piazza a Dogana

Un supporto al 118 sammarinese e a quello italiano arriva dalla Croce Bianco Azzurra. In collaborazione con la Giunta di Castello di Serravalle, infatti, per tutto il periodo natalizio un'ambulanza stazionerà in piazza Tini a Dogana. Il servizio sarà svolto dai volontari dal 23 al 31 dicembre 2020, dalle ore 14.30 alle ore 19.30 e sarà appunto un supporto alle unità sia italiane che sammarinesi.

