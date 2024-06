L'OMAGGIO Poste San Marino celebra la Croce Rossa Italiana con una emissione filatelica congiunta A Roma per i 160 anni dell'associazione insieme a Italia, Vaticano e Ordine di Malta

Poste San Marino celebra la Croce Rossa Italiana con una emissione filatelica congiunta.

Poste San Marino Spa ha dedicato un'emissione filatelica per i 160 anni della Croce Rossa Italiana. La presentazione oggi a Roma. Un'emissione filatelica congiunta per celebrare i 160 anni della Croce Rossa Italiana, avvenuta a Milano il 15 giugno 1864 e, dunque, celebrare le storie di milioni di volontarie e volontari che la animano, prendendosi cura dei più vulnerabili. Una storia gloriosa onorata anche da San Marino. Accompagnato dalla vice direttrice Isabella Bizzocchi e da Amelia Salvatori, referente delle emissioni filateliche e numismatiche, il direttore Amici ha anche un altro motivo per festeggiare. Anche gli edifici istituzionali rendono omaggio, a partire dal Quirinale, che ha illuminato di rosso la fontana dei Dioscuri.

Nel video le interviste a Rosario Valastro, presidente nazionale Croce Rossa Italiana; Gian Luca Amici, Direttore Generale Poste San Marino Spa; Fausta Bergamotto, Sottosegretaria Ministero delle Imprese e del Made in Italy

