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Poste San Marino vola: utile netto oltre 1,36 milioni di Euro

+7% sul 2024, quasi +80% dal 2022. Crescono pacchi, filatelia e numismatica. Migliora il risultato d’esercizio per il quinto anno consecutivo

27 mag 2026

Crescita, resilienza, innovazione. Sono le tre parole che sintetizzano il bilancio 2025 di Poste San Marino, approvato dall'Assemblea dei Soci. I numeri parlano chiaro: utile netto di 1.360.465 euro, il 7% in più rispetto all'anno precedente, quasi 80% in più rispetto al 2022. Un fatturato che supera gli undici milioni, con una crescita di oltre ottocentomila euro in un solo anno.

Risultati che arrivano in un momento tutt'altro che semplice. Il mondo della corrispondenza tradizionale continua a contrarsi, la digitalizzazione avanza, le normative dell'Unione Postale Universale limitano gli invii internazionali. Eppure Poste San Marino non solo tiene, ma avanza. Il traino è l'e-commerce, con i pacchi in costante crescita. Ma la vera sorpresa è la Divisione Filatelica e Numismatica. Nonostante i costi delle materie prime — oro e argento — abbiano subito rincari esponenziali, l'azienda ha risposto puntando sull'emozione: nuove collezioni interattive sulla storia sammarinese, un francobollo in tessuto floccato, le Souvenir Notes. E per la prima volta in assoluto nella storia della Repubblica: una moneta commemorativa da due euro in versione Reverse Proof.

"Siamo riusciti non solo a mantenere equilibrio e solidità, ma anche a crescere" ha dichiarato il Direttore Generale Gian Luca Amici. Un ringraziamento esplicito a tutto il personale, motore silenzioso di ogni risultato. Poste San Marino guarda avanti. Con la storia tra le mani, puntando al futuro.


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