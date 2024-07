Poste spa: le mongolfiere di Gualdo Cattaneo nei francobollo di San Marino

Le mongolfiere di Gualdo Cattaneo non volano soltanto in celo in occasione dell'International Balloon Grand Prix ma anche nei francobolli di San Marino. In occasione della 36° edizione della manifestazione umbra con circa 100 mongolfiere provenienti da tutto il mondo, presentato il francobollo realizzato da Poste San Marino nell'ambito del progetto di promozione turistica ideato dall'associazione Città dell'Aria.

"Nel 2025 - spiega Gian Luca Amici, DG Poste San Marino S.p.a - realizzeremo un emissione filatelica dedicato all'International Grand Prix Balloon, manifestazione che sta ricevendo tanto successo".

Emissione che unisce passione per il volo e bellezza dei territori, ma ne fa anche un volano economico e un veicolo di comunicazione per tutti.

Nel servizio le interviste a Gian Luca Amici (DG Poste San Marino S.p.a), Enrico Valentini (SIndaco Gualdo Cattaneo) e Luca Briziarelli (Presidente Città dell'Aria)