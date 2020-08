Potenziare l'aeroporto: è l'obiettivo al centro del colloquio tra il Segretario di Stato alle Finanze Gatti e la ministra alle Infrastrutture De Micheli

Dopo aver partecipato come relatrice all’incontro organizzato dal Meeting dal titolo “Mobilità e Turismo: settori in trasformazione”, la ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture Paola De Micheli, già profonda conoscitrice delle tematiche inerenti la Repubblica di San Marino, ha avuto un colloquio privato col Segretario di Stato alle Finanze Marco Gatti. Al centro, il potenziamento delle attività dell'aeroporto internazionale Federico Fellini, con la promessa di fissare quanto prima un incontro a Roma, al ministero, per gli approfondimenti del caso.

Nel video le interviste a Paola De Micheli, ministra Trasporti e Infrastrutture, e a Marco Gatti, Segretario di Stato alle Finanze

Leggi il comunicato stampa della Segreteria Finanze