CRISI ENERGETICA Povertà e caro vita, cresce l'allarme. Usl: "Misure non più procrastinabili" Il numero delle persone che si sono rivolte alla Caritas di San Marino è già cresciuto di due nuclei familiari da inizio anno

Il potere d’acquisto delle famiglie è sempre più minacciato dal caro vita dovuto alla guerra in Medio Oriente. L’aumento del prezzo dei carburanti a causa della chiusura dello stretto di Hormuz sembra destinato a ripercuotersi anche sui beni di consumo, e ad essere in allarme sono soprattutto le persone già in situazioni di povertà assoluta o relativa.

Anche a San Marino, dove secondo i dati del 2025 sono state 93 le famiglie residenti a rivolgersi alla Caritas perché in difficoltà, un totale di 224 persone. E il numero, ci ha raccontato il referente Caritas per San Marino, Giovanni Ceccoli, è già cresciuto di due nuclei familiari dall’inizio dell’anno. Persone che a causa dell’aumento del costo della vita fanno fatica a coprire le spese essenziali e che chiedono sostegno con prodotti alimentari o igienico sanitari, oppure aiuti per il pagamento di utenze, assicurazioni auto, rate del mutuo o canoni di affitto. In totale lo scorso anno gli interventi della Caritas Vicariale sono stati più di duemila, per un valore commerciale di 52mila euro, grazie a una rete di solidarietà che comprende Fondazioni, associazioni, parrocchie e privati. Ma tra gli assistiti, raccontano dalla Caritas, la preoccupazione cresce in parallelo all’aumento dei rincari. E Ceccoli ribadisce la disponibilità a condividere con il Congresso proposte concrete per sostenere le famiglie in difficoltà.

Il tema è stato oggetto di discussione nella seduta del Consiglio Grande e Generale di lunedì, dove è stato segnalato l'impatto del caro vita sul bilancio delle famiglie. Dalle opposizioni in particolare la richiesta di intervenire sui canoni di affitto, oltre che sui prezzi dei carburanti per i quali il governo martedì con decreto legge ha disposto l'aumento di 5 centesimi della scontistica SMAC.

E un appello a invertire il trend del calo del potere d’acquisto arriva anche dalla Usl, che chiede che vengano redistribuite con urgenza a chi ne ha necessità le risorse “risparmiate” dallo Stato a causa di variazioni normative: come i circa 2 milioni di euro l’anno che dal 2022, quando in Italia è stato istituito l’Assegno Unico e Universale, non vengono più erogate ai lavoratori frontalieri. Si tratta di provvedimenti, afferma il sindacato, non più procrastinabili.

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