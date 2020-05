URGENZA SOCIALE RSM-MONTEFELTRO Povertà oltre il Covid Caritas e Banco Alimentare invitano a sostenere le persone colpite da nuove indigenze e difficoltà non soltanto economiche dovute al perdurare della crisi dopo l'emergenza PANDEMIA

La CARITAS diocesana denuncia la situazione di grave difficoltà e fragilità delle nuove allarmanti povertà. 200 persone vivono sotto la soglia della sopravvivenza alimentare e abitativa. La realtà diventa crisi di denaro dopo la terza settimana del mese nei gruppi famigliari anche numerosi in Repubblica e nel Montefeltro. Per 2 mesi la CARITAS e il BANCO ALIMENTARE hanno sostenuto i poveri con pacchi e acquisti di supporto oltre alla raccolta straordinaria di alimenti e derrate. La SUMS con il suo aiuto solidale ha permesso di erogare buoni spesa per famiglie nei supermercati aderenti alla iniziativa. Sempre crescenti, però, le richieste di aiuto alimentare, farmaceutico e sanitario, da parte dei soggetti più deboli colpiti dalla crisi occupazionale. Condizioni precarie e risorse insufficienti pesano sulla estate delle persone a reddito basso. Bisogna agire subito sui nuovi bisogni che coinvolgono anche i bambini e gli anziani sostenendo i volontari sammarinesi, attraverso BSM causale CARITAS, SAN MARINO COVID 19.

fz

Intervista con Don Marco Scandelli Direttore Vicariale RSM Caritas



I più letti della settimana: