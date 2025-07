Precipita con il parapendio colto da malore: morto Felix Baumgartner, il re delle sfide estreme

Il re delle sfide estreme Felix Baumgartner, è morto ieri dopo essere precipitato con il parapendio sul bordo di una piscina di una struttura ricettiva di Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo.

Secondo quanto si è appreso, il base jumper era già deceduto prima dell'impatto, forse a causa di un malore accusato in aria. Saranno il medico legale, con gli accertamenti autoptici, e l'agenzia nazionale per la sicurezza del volo a fare chiarezza sulle cause. L'austriaco era diventato una star anche per il suo salto dalla stratosfera.