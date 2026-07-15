SERVIZIO PUBBLICO
Precisazione della San Marino Rtv sull’indipendenza della sua informazione
In riferimento alla risposta ad un post su Facebook di un suo collaboratore, che la definiva “governista”, la San Marino RTV si dissocia categoricamente da quanto pubblicato a titolo personale.
San Marino RTV è la televisione di tutti. Un servizio pubblico pluralista, imparziale, completo senza dubbio o sconto alcuno e che osserva rigorosamente il codice deontologico dei giornalisti. La Tv di Stato rappresenta una fonte informativa strutturata che copre capillarmente il territorio.
Attaccare o mettere in dubbio l'indipendenza di questa emittente significa colpire il cuore del sistema democratico sammarinese.
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