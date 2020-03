Precisazioni su certificati medici e indennità di malattia

Nell'ambito dell'attuale fase di emergenza legata al Coronavirus, il Gruppo di coordinamento per le emergenze sanitarie intende ribadire che in base al nuovo Decreto Legge, non è autorizzato il rilascio di certificati medici per effettuare attività all’aria aperta. Inoltre ricordiamo che in base all'articolo 7 dello stesso decreto l'indennità di malattia è retribuita al 45% e non nelle modalità in vigore precedentemente. Un aspetto che risulta opportuno ribadire considerato l'alto numero di richieste giunto agli uffici preposti.