Pregliasco, Sputnik: “Vaccino sicuro, ben venga il suo utilizzo”

Fabrizio Pregliasco

“Riguardo allo Sputnik – esordisce il virologo Fabrizio Pregliasco – era uscito qualche mese fa un articolo su “The Lancet” riguardo agli studi preliminari, che già di per sé erano positivi. Poi il lancio della vaccinazione in Russia, la segnalazione da parte di Putin che anche sua figlia aveva seguito la sperimentazione come volontaria. Poi più nulla. Finalmente, qualche settimana fa, di nuovo una bella pubblicazione sempre su “The Lancet” – per noi, specifica, è una rivista molto rilevante - che inquadra questo vaccino dal punto di vista della sicurezza e dell'efficacia con risultati assolutamente importanti, che possono confermare l'opportunità del suo utilizzo.









Livelli di copertura garantiti del 94% e un profilo di sicurezza alto, irrisorio dal punto di vista degli eventi avversi. Direi – osserva - che ben venga l'utilizzo. In questo momento – prosegue il noto virologo – nel mondo c'è bisogno di dosi di vaccini, insieme alla voglia delle persone di vaccinarsi. La vaccinazione è l'unico modo per proteggere se stessi e la comunità, per recuperare tranquillità dal punto di vista sanitario, ridurre le spese sanitarie, ma soprattutto far riprendere l'economia. In un contesto come San Marino, legato al turismo, è fondamentale poter considerare, non dico la possibilità di arrivare ad essere 'covid free', ma di arrivare a d avere una convivenza con il virus quanto più velocemente possibile”.