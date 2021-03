SPERIMENTAZIONE Prelievi per testare efficacia Sputnik. Bruschi (ISS): "Prime analisi interne: risposta anticorpale molto buona" Tra contagi e pressione sulla struttura ospedaliera, sempre delicata la situazione Covid sul Titano

Prosegue in Repubblica la campagna vaccinale anti Covid: ieri sono stati somministrati 595 vaccini, di cui 5 prime dosi e 590 richiami. 11.269 in totale le dosi inoculate; 2.623 le persone che hanno ricevuto anche la seconda dose. Da una settimana è inoltre iniziata a San Marino la sperimentazione sull'efficacia dello Sputnik: previo consenso di chi si vaccina con la seconda dose, viene effettuato un primo prelievo di sangue e poi un secondo prelievo dopo 21 giorni. In attesa di definire il protocollo ufficiale con lo Spallanzani di Roma, il punto con il Direttore Generale dell'Iss: “Più di 500 persone, vaccinate con la seconda dose, - fa sapere - si sono sottoposte, su base volontaria, al primo dei due prelievi di sangue per rientrare nello studio che l'ISS ha avviato insieme allo Spallanzani, sull'efficacia dello Sputnik V. In sostanza si va a verificare la risposta anticorpale sulla popolazione sammarinese e che, - come si evince da preliminari analisi interne - già solo con la prima dose inoculata, si sta rivelando molto buona, non solo in linea con il risultato di Lancet (91,6%) ma se vogliamo ancor più incoraggiante perché quest'ultimo considerava le due dosi somministrate”. Riscontri positivi anche per lo studio, portato avanti parallelamente, sulla sicurezza del vaccino, tramite questionari, in collaborazione con l'Università di Bologna.

I dati: 48 le nuove positività riscontrate su 355 tamponi, a fronte però di 51 guarigioni. Il saldo positivo tra questi due dati riferiti alla giornata di ieri fa, dunque, scendere i casi attivi a 505. Cresce purtroppo ancora la pressione sull'ospedale, con 46 ricoveri (3 in più rispetto a ieri), di cui 35 nei reparti isolamento e 11 in Terapia intensiva, che continua quindi a segnare un livello di saturazione del 92%. A questi si aggiungono altri pazienti non Covid nelle camere risveglio delle sale operatorie. 459, invece, le persone affette dal virus, in isolamento ma seguite al domicilio. Non si registrano nuovi decessi.

