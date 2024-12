Premiati i vincitori della 3ᵃ edizione di “Progetta il tuo territorio"

Nel servizio le interviste a Belen Giacomone (Docente UNIRSM), Laura Carattoni (Segretario particolare Segreteria di Stato Territorio) e Luca Zanotti (Presidente ordine Architetti e Ingegneri San Marino)

Come l’Economia circolare, l'Eco-sostenibilità, la Gestione del territorio e la Digitalizzazione possono migliorare il tuo paese: è “Progetta il tuo territorio”, il concorso rivolto agli studenti delle scuole superiori sammarinesi e italiane promosso dal corso di laurea in Ingegneria Civile dell'Università di San Marino.

"Il corso è aperto a tutte le scuole secondarie superiori italiane e sanmarinesi - spiega Belen Giacomone, docente UNIRSM - in questa edizione hanno partecipato 18 studenti e hanno vinto 4 progetti; 3 vincitori e un quarto per la menzione d'onore".

"Come Segreteria di Stato ci teniamo molto a questo tipo di iniziative - afferma Laura Carattoni, Segretario particolare Segreteria di Stato al Territorio - perché stimolano nei ragazzi la riflessione su come viene vissuto il territorio e su come pensarlo, progettarlo e pianificarlo per il futuro. Dopotutto il territorio è un universo che appartiene a tutti ed è molto bello secondo noi stimolare nei ragazzi questa riflessione anche col fine di far crescere in loro una consapevolezza e una competenza di cittadinanza attiva".

Gestione sostenibile delle acque piovane, asfalto riciclato ed ecoisole i temi dei progetti vincitori. Menzione d'onore per “San Marino Smart Move”: "Abbiamo cercato di premiare i progetti virtuosi ma anche fattibili - aggiunge Luca Zanotti, presidente ordine Architetti e Ingegneri San Marino - e non è un caso che il primo classificato guardi al recupero delle acque meteoriche al loro riutilizzo e anche alla cogenerazione di energia elettrica derivante dalle acque meteoriche. Quindi è un progetto vincitore che guarda un po' tutto quello che è di attualità sul nostro territorio".

Nel servizio le interviste a Belen Giacomone (Docente UNIRSM), Laura Carattoni (Segretario particolare Segreteria di Stato Territorio) e Luca Zanotti (Presidente ordine Architetti e Ingegneri San Marino)