Premio Alberto Sordi a San Marino: conferito a 11 talenti, tra cui il dg Sergio e due sammarinesi

Il fascino del grande cinema italiano abbraccia San Marino. Lo storico Teatro Titano fa da cornice, per la prima volta, al premio internazionale Alberto Sordi Family Award. Un riconoscimento assegnato quest'anno a 11 personalità che hanno contribuito alla crescita culturale della società, distinguendosi nel mondo dello spettacolo, informazione, social, cultura e imprenditoria. Tra questi il nostro direttore generale, Roberto Sergio, e due sammarinesi, Giuseppe Giardi e Samuel Tarini. Il premio è stato ideato dal giornalista Rai Igor Righetti, cugino e biografo dell'indimenticabile attore. La scelta di San Marino come sede dell'edizione 2026 non è casuale, ma celebra un legame profondo. Era il 1995 quando l'Albertone nazionale presentò proprio qui il suo film "Nestore, l'ultima corsa".

"Lui rimase impressionato da San Marino - racconta Righetti - perché, mi ricordo che poi ci disse a casa: 'Ma hai visto quel piccolo Stato dentro l'Italia? E' tutto pulito, la gente te fa attraversare sulle strisce, anzi si fermano prima'. Poi fu insignito di questa onorificenza di Cavaliere Equestre di Sant'Agata e quindi con il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati abbiamo deciso poi di girare anche delle scene del mio docufilm internazionale "Alberto Sordi Secret".

"A una settimana dal successo del San Marino Song Contest - commenta Alan Gasperoni, segretario particolare al Turismo - abbiamo un altro evento dedicato al mondo dello spettacolo, questa volta passiamo al cinema, un premio prestigioso che il Segretario di Stato Pedini Amati ha voluto insieme a Igor Righetti, che è il fondatore di questa iniziativa e che oggi porta a San Marino tanti personaggi, tanti artisti e che ancora una volta qualifica il nostro territorio".

Il premio, con il celebre bassorilievo dorato raffigurante il vigile Otello Celletti, rappresenta il filo rosso tra passato e presente. E il primo a riceverlo è proprio il direttore generale di San Marino Rtv Roberto Sergio, deciso – dice – a far diventare la tv di Stato sammarinese un punto di riferimento in tutta la Penisola.

"La Rai e San Marino Rtv vedono rinascere la loro collaborazione da un anno e mezzo a questo parte - afferma il dg -. Stanno arrivando i frutti, le dimostrazioni concrete e dei risultati importanti: il fatto stesso che questo premio, che abitualmente è a Roma, arrivi anche a San Marino. Questo combinato tra le due realtà è significativo e io ne sono molto felice".

Tra gli undici talenti premiati Francesca Pascale come attivista; volti noti del giornalismo come Chiara Squaglia, Giovanni Terzi, Andrea Biavardi; nel mondo dell'imprenditoria Elisabetta, Nicola e Davide Dalla Grana; per lo spettacolo il regista Michele Pinto e l'illusionista Antonio Casanova. E poi la storica conduttrice Simona Ventura, ultimamente molto legata a San Marino: "La presenza mia e di mio marito Giovanni Terzi a San Marino dimostra che qui veniamo veramente molto volentieri - dice -. San Marino Rtv, poi, è ormai diventata la nostra seconda casa".



Nel video le interviste a Igor Righetti (ideatore premio Alberto Sordi), Alan Gasperoni (segretario particolare al Turismo) Roberto Sergio (direttore San Marino Rtv), e Simona Ventura

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