“Prendimi per mano” la foto vincitrice del Concorso fotografico #Resiliente-Mente.

Il podio finale della prima edizione di #Resiliente-Mente, il Concorso fotografico promosso e organizzato da Attiva-Mente, legato alla Giornata Nazionale dell’Educazione alla Cittadinanza, è stato svelato ieri con la premiazione nella Galleria della Cassa di Risparmio di Città. “Prendimi per mano” è il titolo della foto che ha ottenuto la miglior valutazione da parte della Giuria ed avvalorata ulteriormente dai “mi piace” sulle pagine social del Concorso. Autore dello scatto Simone Fiorani a cui è stato consegnato, da parte di Laura Gobbi in rappresentanza della Segreteria di Stato all’Istruzione e Cultura e dell’Università degli Studi il premio di 1.000 euro e una Foto Camera Reflex Professionale.

Secondi classificati: “Le difficoltà” di Filippo Botteghi, “Fare la differenza insieme” di Francesco de Luigi, “WWW:World Water Waste” di Elia Stacchini e “Mani” di Lucia Marani.

A tutti i partecipanti il grazie di Attiva-Mente per le 59 foto in gara; nel corso della serata il ricavato di tutte le quote di partecipazione ricevute è stato donato a TEDx San Marino.



