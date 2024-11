"Preoccupazione per l'applicazione della querela nullitatis in ambito penale"

Sulle fibrillazioni della giustizia sammarinese interviene anche la Camera Penale esprimendo preoccupazione per la recente pronuncia del Giudice per i Rimedi Straordinari, in materia di 'querela nullitatis'.

“Un rimedio non previsto in ambito penale, escluso dalle Leggi costituzionali” ed introdotto su ricorso della parte civile contro una sentenza di assoluzione che, scrive la Camera Penale, mette a repentaglio i principi fondamentali della certezza del diritto. L'associazione dei penalisti sammarinesi si dichiara dunque favorevole ad un confronto per offrire un contributo utile ad approfondire “il delicato tema che ha toccato i principi fondanti del nostro ordinamento”.