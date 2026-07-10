Presentata a San Marino la 47a edizione del Meeting per l'Amicizia

Fin dalle primissime edizioni del Meeting, la Repubblica di San Marino ha sostenuto la kermesse che ogni estate trasforma Rimini in luogo d'incontro e di riflessione sui grandi temi che interrogano la società moderna. Al Teatro Titano, nel pomeriggio, la presentazione 'sammarinese' della manifestazione di CL che quest'anno ha attinto il titolo dall'ultima frase della divina commedia di Dante Aligheri: 'L'amor che move il sole e l'altre stelle'.

“A noi stupisce tanto questo titolo – dichiara il Direttore del Meeting, Francesco Perazzini – che abbiamo scelto, un anno fa, ed era al netto di alcuni accadimenti di cui nessuno era a conoscenza. Lo stravolgimento che tutti stiamo incontrando e vivendo, è ancora più drammatica da un certo punto di vista. Ma questo mette in risalto ancora di più, cosa significa il 'claim' del Meeting. Cosa vogliamo sottolineare noi? Che è l'amore che 'move il sole e l'altre stelle' e non una certa forma di potere, una certa strategia politica”.

Evento nell'evento, quest'anno a San Marino, con l'anteprima dei principali incontri, gli intervalli musicali di Fryderyk Chopin eseguiti dal pianista Marco Ercolani e lettura di alcuni passi tratti da Celeste Galileo di Giampiero Pizzol. Nel pomeriggio del 22 agosto al Meeting l'ospite più atteso, Papa Leone XIV, che nella prima parte della giornata sarà in visita apostolica a San Marino.

L'appuntamento simbolo di Cl, come sempre, è anche occasione di confronto per la politica italiana e di incontro con la politica e le istituzioni sammarinesi, con la tradizionale visita dei Capitani Reggenti.

Il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari, interverrà il 25 agosto, all'incontro intitolato “L’Europa della competitività al tempo dell’intelligenza artificiale”: “Un'edizione che - sottolinea Beccari - ha un elemento rafforzativo di comunanza con la visita del Santo Padre, sia a San Marino che al Meeting. Ma al di là di questo, credo che abbiamo modo ogni anno di sperimentare i temi che il Meeting sa proporre, con una modalità, ogni volta attuale e nello stesso tempo nuova”.