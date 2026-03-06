APPUNTAMENTO ISTITUZIONALE Presentata alla Reggenza l'emissione filatelica "Oncologia Medica" In udienza il Presidente del Collegio italiano dei primari oncologi Paolo Tralongo, Stefania Belladonna e Il Direttore di Poste San Marino Gian Luca Amici

Poste San Marino apre il primo ciclo di emissioni filateliche 2026 con la serie “Oncologia Medica” realizzata da Paola Momentè, in 15mila foglietti da quattro francobolli da un 1,35 euro. Per l'occasione i Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli hanno ricevuto in udienza il Presidente del Collegio italiano dei primari oncologi Paolo Tralongo, insieme a Stefania Belladonna, figlia del precursore dell'oncologia medica Gianni Belladonna e al Direttore di Poste San Marino Gian Luca Amici. Ad introdurre l'incontro istituzionale il Segretario di Stato Marco Gatti. Presenti il Direttore Generale Iss Claudio Vagnini e il Direttore Sanitaro Stefano Bartolini. Il professor Tralongo ha ricordato la figura di Gianni Belladonna che con una pubblicazione, nel 1976, sul New England Journal of Medicine, scrisse una pagina determinante per l'oncologia moderna.

(In video le dichiarazioni del prof. Paolo Trolongo e del Segretario di Stato Marco Gatti)

