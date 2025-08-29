Presentata la nuova legge sugli e-sports: San Marino come hub internazionale

Nel video le interviste a Ivan Ballestrazzi (ceo Exeed) e Luca Pagano (ceo di Qlash)

Sono un'attività sportiva, in versione virtuale, che attrae milioni di appassionati in tutto il mondo. I tornei e circuiti professionali di e-sports creano un impatto economico di rilievo globale. In questo scenario San Marino vuole giocare un ruolo da protagonista e per farlo ha approvato all'unanimità una legge innovativa in materia, che gli permette di diventare punto di riferimento per imprese, professionisti e atleti digitali. Tra gli operatori di rilievo che è già riuscita ad attrarre Qlash ed Exeed, che collaborano con marchi come Fifa, League of Legends, Fortine.

"Il nostro sviluppo europeo avrà base a San Marino - spiega Ivan Ballestrazzi, ceo di Exeed - e partirà dalla formazione. Vogliamo crescere nuove figure professionali grazie all'Università di San Marino e altre collaborazioni, quindi valorizzare le risorse del territorio. Quindi ci siamo messi a disposizione delle istituzioni e della Federazione di calcio sammarinese per sviluppare il nuovo campionato e lo sviluppo della nazionale digitale insieme. In questo momento un piccolo passo è stato fatto, svilupperemo la prossima settimana una primo show match per il primo campionato sammarinese".

"Finalmente abbiamo un interlocutore che capisce, apprezza gli e-sports - commenta Luca Pagano, ceo di Qlash - e insieme a noi è disposto a sviluppare l'industria degli e-sports, quindi per noi è un game changer. Credo e spero di poter contribuire al successo degli e-sports a San Marino. Le intenzioni ci sono, sicuramente da parte nostra e anche da parte del governo. Adesso si tratterà di collegare un po' di punti, quindi l'auspicio è che molti altri imprenditori non necessariamente sammarinesi decidano di venire a investire a San Marino".

La legge rappresenta un unicum nel panorama europeo e internazionale, tra le più avanzate al mondo. Lo sottolineano le istituzioni presenti, che lavoravano al progetto già dalla scorsa legislatura. “Da un punto di vista economico – specifica il segretario alla Cultura, Teodoro Lonfernini - le attività e gli eventi che ne nasceranno saranno un grande vantaggio. Il codice degli e-sports va a disciplinare le regole con cui le aziende si possono insediare in territorio”. “Avere un quadro normativo certo anche sotto l'aspetto fiscale – conclude il segretario alle Finanze, Marco Gatti – attrae senza dubbio investitori. Si creano opportunità per il territorio, dal punto di vista lavorativo e di progresso tecnologico”.





Nel video le interviste a Ivan Ballestrazzi (ceo Exeed) e Luca Pagano (ceo di Qlash)







