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Presentata la seconda edizione del premio giornalistico Alberto Rino Chezzi

di Maria Letizia Camparsi
17 giu 2026
Nel video le interviste a Antonio Fabbri (segretario Usgi) e Matteo Selleri (presidente Usgi)
Nel video le interviste a Antonio Fabbri (segretario Usgi) e Matteo Selleri (presidente Usgi)

Quello del giornalista è un lavoro affascinante e storico, da sempre sognato e ammirato. Nella realtà attuale però a volte vede i suoi professionisti ricevere compensi non all'altezza della loro qualità. Ecco perché sono importanti i premi giornalistici, anche in denaro, che riconoscono pubblicamente il valore di un articolo o di un servizio e gratificano il suo autore.

A San Marino il Premio Alberto Rino Chezzi per la libera e corretta informazione punta proprio a questo. Presentato nella Sala del Castello di Borgo Maggiore e organizzato dall'Usgi – associazione a cui tanto teneva Chezzi e di cui fu presidente –, è un'iniziativa molto apprezzata che ha ricevuto una sfilza di patrocini e contributi. “Dedicare ad Alberto un premio – ha commentato la moglie Lorena Giovagnoli – è il modo migliore per ricordarlo come professionista e come uomo”.

"È necessario dare valore alla professionalità - commenta Antonio Fabbri, segretario Usgi - e al fatto che i giornalisti, i professionisti oggi surclassati da tante difficoltà, possano avere anche un riconoscimento del loro lavoro fatto secondo i canoni della deontologia, della correttezza e della verità dell'informazione".

Arrivato alla sua seconda edizione, a cadenza biennale, il premio invita i giornalisti – senza limiti di età – a presentare un massimo di due elaborati su qualsiasi ambito e tematica. Le regole sono chiare: i partecipanti devono essere maggiorenni e giornalisti professionisti, pubblicisti o praticanti e possono presentare lavori pubblicati su mezzi di informazione registrati a San Marino o in Italia e competere per le due relative categorie.

Per i primi classificati un premio in denaro di mille euro ciascuno, per i secondi una menzione d'onore. Gli articoli devono avere un minimo di 3mila battute, gli audiovisivi devono avere una durata compresa tra 1 e 10 minuti. Ammessi anche libri documentaristici e reportage.

La data di pubblicazione tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026. Candidature da inviare all'indirizzo email del premio (premiochezzi.usgi@gmail.com) entro il 15 gennaio 2027.

Per la prima edizione erano arrivati circa 80 lavori da quasi tutta la Penisola: ora l'obiettivo è quota 100. La giuria si allarga e arriva a 9 componenti, con la presidente onoraria Matilde Chezzi, figlia di Alberto. Premiazioni ad aprile 2027.

"Con la seconda edizione partiamo 40 giorni prima rispetto alla prima - sottolinea Matteo Selleri, presidente Usgi -, quindi questo ci dà un po' più di vantaggio temporale e in più abbiamo delle casse di risonanza molto più numerose e importanti. L'auspicio è quello di arrivare in tripla cifra".

Nel video le interviste a Antonio Fabbri (segretario Usgi) e Matteo Selleri (presidente Usgi)

Leggi il comunicato stampa | Regolamento | Organizzazione




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