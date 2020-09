Presentati al pubblico i nuovi libri dei sammarinesi Corrado Carattoni ed Elisa Stacchini

L'arpa celtica di Aiko Taddei non solo come intermezzo musicale, ma anche come atmosfera per calarsi nel sogno di Corrado Carattoni. Nel suo nuovo libro Gli anziani che salvarono l'umanità, il Coronavirus diventa un esperimento della Madre Terra, che crea effetti disastrosi sul Pianeta. La chiave per la salvezza: cambiare il nostro approccio nei confronti dell'ambiente. La storia di fantasia è stata al centro del dialogo tra Augusto Casali e l'autore durante la presentazione all'Aeredromo di Torraccia: un posto evocativo, dove le stelle e il cielo, spesso d'ispirazione a Carattoni, sembrano più vicini.

L’atmosfera onirica fa da filo conduttore per spostarci in un altro luogo magico, il Castello del circo di San Marino per la presentazione, sempre ieri sera, del libro di Elisa Stacchini Ogni vita è una meraviglia. Anche qui le suggestioni della parola scritta creano un’alchimia perfetta con la location circense. Al centro della narrazione, la cronaca di una lunga convalescenza seguita a un grave incedente stradale: un percorso a cui si affianca in parallelo una crescita umana. Il trauma diventa uno spartiacque nella vita dell’autrice, che racconta il lungo calvario con semplicità: il libro si configura sia come un diario, intimo e sincero, sia come un inno alla vita, alla quale ci si lega in maniera più forte quando si corre il rischio di perderla.



