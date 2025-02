Presentati in anteprima alla Reggenza i francobolli emessi in occasione del Giubileo

Nel video le interviste a Gian Luca Amici (direttore Generale di Poste San Marino), Domenico Beneventi (vescovo di San Marino-Montefeltro) e Federico Pedini Amati (segretario al Turismo)

Il turismo della fede muove ogni anno milioni di pellegrini. E probabilmente qualcuno passerà anche dalla Repubblica di San Marino, la cui storia è profondamente legata all'omonimo santo. Per l'occasione anche il Titano vuole lasciare il segno: da qui i francobolli, realizzati da Luigi Oldani, in onore del "Giubileo Anno Santo 2025 - Pellegrini di speranza", presentati in anteprima in udienza a Palazzo Pubblico. Immagini delicate e colori tenui ripercorrono i passi del Santo Marino, restituendo le orme di un viaggio spirituale e di speranza: il Monte Titano, la Basilica del Santo, il Ponte Tiberio di Rimini e la Pieve di San Leo. "Il senso universale del Giubileo infatti - sottolineano i Capitani Reggenti, Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi - è rappresentato dall'unione dei popoli".

"Come diciamo sempre i francobolli sono testimoni dei tempi - commenta Gian Luca Amici, direttore Generale di Poste San Marino -, non solo raccontano la storia ma hanno l'obiettivo di tramandare e passare alle generazioni future determinati valori. Quindi quale miglior occasione del Giubileo per rappresentare su un'emissione filatelica quello che è stato il cammino del Santo Marino".

I francobolli potrebbero essere un dono per il Papa? "Sicuramente sì - risponde Domenico Beneventi, vescovo di San Marino-Montefeltro -, come è stato detto proprio prima augurando il meglio per il Papa, l'auspicio è di poter regalare al Santo Padre questa pregiata collezione. E' un modo per dire la nostra non solo vicinanza ma comunione nell'intento di perseguire e invocare la pace proprio in questo anno del Giubileo".

Un applauso di augurio al Papa arriva dal segretario Federico Pedini Amati, presente in doppia veste con delega al Turismo e alle poste. Il progetto francobolli fa emblematicamente seguito all'inaugurazione del "Cammino del Santo Marino", quale percorso religioso-naturalistico che collega più territori e tre Stati, con Italia e Croazia, e più diocesi. E proprio su questo, con una delibera del Congresso di Stato, si punta a un ampliamento.

"Di fatto questa mattina in Congresso di Stato - spiega Pedini Amati - ho portato una delibera che dà il via alla partecipazione a un nuovo bando che riguarda il turismo religioso. Dal nostro punto di vista darebbe risorse economiche importanti, si tratta di 175.000 euro. Se dovessimo vincerlo, sarebbe il quarto bando che portiamo a casa legato a questi temi. Sul turismo religioso proseguiamo su questa strada".

