GENERAZIONE Z2K Presentato ai Capitani Reggenti il Calendario 2020 di Cassa di Risparmio Al centro del progetto i giovani interpretati attraverso l'obbiettivo di Simone Maria Fiorani. Venerdì l'inaugurazione della mostra a Palazzo SUMS

“Generazione Z2K” è il titolo del calendario realizzato da Cassa di Risparmio presentato ai Capitani Reggenti Luca Boschi e Mariella Mularoni. Attraverso le fotografie di Simone Maria Fiorani il calendario si configura come uno sguardo sui giovani sammarinesi. 106 i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato al progetto.

“Dodici mesi che ci invitano a riflettere e capire quanto importante sia investire sui giovani” evidenzia il Segretario di Stato Eva Guidi. “Le nuove generazioni rappresentano indubbiamente la risorsa più importante e preziosa a cui riservare massima attenzione” sottolineano i Capi di Stato.

Il progetto Generazione Z2K offre l’opportunità di conoscere il pensiero e le ambizioni dei nostri giovani riguardo al loro futuro e a quello della nostra Repubblica e di proiettare i loro sogni verso una realtà tangibile di prospettive. Cassa di Risparmio, già dagli inizi del 2019, ha ideato il progetto e strutturato le fasi di elaborazione (contatto con i ragazzi, selezione delle location, fotografie, video interviste e questionari) anche grazie al sostegno degli Istituti Culturali, avvalendosi della collaborazione di Nunzia Ponsillo per il progetto grafico, Luca Lazzari per le video interviste, Roberto Ercolani per l’indagine sociologica, Giovanni Vincenzi quale curatore della mostra.

La Mostra “Generazione Z2K” sarà inaugurata venerdì 13 dicembre alle ore 18, a Palazzo SUMS e resterà aperta nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, dalle ore 14.30 alle h 18.30, sino al 6 gennaio.



