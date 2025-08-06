Presentato ai Capitani Reggenti il libro “Conversando con Alvaro Selva. Aspetti della vita di Serravalle” realizzato da Alba Montanari

“Un lavoro editoriale che rappresenta un contributo prezioso per tutta la comunità sammarinese”: così il Segretario di Stato all'Istruzione e Cultura Teodoro Lonfernini introduce ai Capitani Reggenti Denise Bronzetti ed Italo Righi il volume “Conversando con Alvaro Selva. Aspetti della vita di Serravalle dalla seconda metà degli anni '50 alla fine degli anni '60". L'intento del volume, aggiunge il Segretario di Stato alla Giustizia Stefano Canti, vuole preservare la memoria storica di Serravalle.

"La pubblicazione su Serravalle - ricorda Alba Montanari - non è certamente la prima, però con Alvaro Selva sì. Devo dire che è stato abbastanza difficile poterlo convincere, perché aveva delle remore. Poi però quando ho capito invece il valore che volevo dare al libro, ecco che ha collaborato. Infatti questo libro è scritto a quattro mani, ognuno con il proprio compito, ed è risultato appunto un piccolo manuale per coloro che vogliono dedicarsi alla gestione, a diventare il leader di una piccola comunità, piccola o grande".

“Nel nostro libro – aggiunge Alvaro Selva – si ricordano persone che hanno segnato la vita del Castello di Serravalle e che hanno contribuito allo sviluppo della nostra comunità”. “La narrazione racchiusa in questo volume – evidenziano i Capitani Reggenti – vivifica proprio l'immagine di persone che, a vario titolo, hanno contribuito allo sviluppo della comunità serravallese”.

L'autrice è già al lavoro su un altro volume dedicato al castello: "Per quanto riguarda Serravalle - afferma Alba Montanari - sì, sono già al nonno capitolo, quindi è abbastanza avviato. Il tema è quello dal 1945, quindi subito dopo la guerra, e il 50, cioè il primo blocco che abbiamo avuto per il Casinò, ed è tutta la descrizione del primo governo socialcomunista a Serravalle, e quindi vediamo un po' cosa viene fuori".

Il volume verrà presentato al pubblico sabato 23 agosto, in occasione della Festa dell'Amicizia. La foto di copertina del libro è stata realizzata da Marco Guidi.

