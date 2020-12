SAN MARINO Presentato ai Capitani Reggenti il video realizzato dal team di comunicazione del Congresso di Stato Si intitola "Una Repubblica antica, che guarda al futuro". Racconta un paese virtuoso, produttivo e lontano dagli stereotipi consolidati.

Una cartolina su chi siamo da mostrare al mondo. È questo l'obiettivo del video presentato questa mattina ai Capitani Reggenti il realizzato dal team di comunicazione del Congresso di Stato, che racconta e mostra San Marino e le sue eccellenze, in collaborazione con Evolvency Srl,.

Un filmato di promozione istituzionale che verrà utilizzato come importante cartolina nei grandi eventi internazionali e per far conoscere a tutti il territorio sammarinese e le sue peculiarità.

L’obiettivo di chi ha lavorato al video, della durata di quasi 6 minuti, è quello di esaltare la parte positiva del Paese, quella che produce, crea, innova e tiene alti i colori della bandiera biancazzurra sotto la quale tutti gli intervistati operano con passione.

“Un messaggio promozionale di una San Marino – spiega il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini - che deve rinnovarsi nella sua immagine. Un video emozionale che rappresenta sicuramente uno spaccato reale del tessuto economico del Paese. Una San Marino che guarda al futuro, rappresentata in maniera onesta e genuina”.







