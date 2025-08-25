TV LIVE ·
18:10 Grave incidente a Riccione, centauro 25enne trasportato in eliambulanza 17:47 Murata Futsal, Nicola Albani: "Partiamo con l'obiettivo di fare bene" 14:33 Salini (PPE): "Accordo di associazione, pochi hanno avuto l'eleganza di San Marino nel trattare con l'UE"
Presentato al pubblico, alla Festa dell'Amicizia, il libro “Conversando con Alvaro Selva” di Alba Montari

Il lavoro editoriale fissa il vissuto di persone che hanno segnato la vita del Castello, contribuendo allo sviluppo di una comunità, trasmettendo e preservandone così la memoria storica.

di Giacomo Barducci
25 ago 2025

Un libro “scritto a quattro mani” in cui l'autrice Alba Montanari ricostruisce la storia del Castello di Serravalle attraverso i racconti e ricordi di Alvaro Selva. Il lavoro editoriale fissa il vissuto di persone che hanno segnato la vita del Castello, contribuendo allo sviluppo di una comunità, trasmettendo e preservandone così la memoria storica.

Per Alba Montanari, un nuovo capitolo dei testi dedicati a Serravalle. La narrazione contenuta nel volume, come evidenziato dai Capitani Reggenti nel corso della presentazione a Palazzo Pubblico, vivifica proprio l'immagine di persone che, a vario titolo, hanno contribuito allo sviluppo della comunità serravallese.

L'autrice lavora già ad un altro volume dedicato al Castello, che si concentra sugli anni del dopo guerra, dal 1945, toccando altri punti significativi per tutta la repubblica come il Casinò e il primo governo socialcomunista a Serravalle.




