SAN MARINO Presentato al pubblico, alla Festa dell'Amicizia, il libro “Conversando con Alvaro Selva” di Alba Montari Il lavoro editoriale fissa il vissuto di persone che hanno segnato la vita del Castello, contribuendo allo sviluppo di una comunità, trasmettendo e preservandone così la memoria storica.

Un libro “scritto a quattro mani” in cui l'autrice Alba Montanari ricostruisce la storia del Castello di Serravalle attraverso i racconti e ricordi di Alvaro Selva. Il lavoro editoriale fissa il vissuto di persone che hanno segnato la vita del Castello, contribuendo allo sviluppo di una comunità, trasmettendo e preservandone così la memoria storica.

Per Alba Montanari, un nuovo capitolo dei testi dedicati a Serravalle. La narrazione contenuta nel volume, come evidenziato dai Capitani Reggenti nel corso della presentazione a Palazzo Pubblico, vivifica proprio l'immagine di persone che, a vario titolo, hanno contribuito allo sviluppo della comunità serravallese.

L'autrice lavora già ad un altro volume dedicato al Castello, che si concentra sugli anni del dopo guerra, dal 1945, toccando altri punti significativi per tutta la repubblica come il Casinò e il primo governo socialcomunista a Serravalle.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: