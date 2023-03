Presentato alla Reggenza “Il Cittadino”, ultimo volume realizzato da Luigi Lonfernini

Nel servizio l'intervista a Luigi Lonfernini (Avvocato e autore volume)

Un lavoro pensato e dedicato ai cittadini per richiamare i valori fondamentali di San Marino. È questo l'obiettivo del libro “Il Cittadino” di Luigi Lonfernini, avvocato e uomo delle istituzioni. “Con questo ultimo lavoro – afferma il Segretario di Stato per l'Istruzione e Cultura Andrea Belluzzi – Lonfernini porta un ulteriore qualificato contributo alla bibliografia sammarinese”. Fonte d'ispirazione per il volume proprio il discorso di insediamento dei Capitani Reggenti Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta.

“Questa pubblicazione – sottolineano i Capitani Reggenti – oltre al taglio giuridico che comunque rimane, ciò che la rende particolare rispetto alle precedenti sono le riflessioni che l'autore fa, attualizzandole, sulle peculiarità distintive che rendono unica la nostra identità statuale”. Importante riflessione anche sul volontariato.

