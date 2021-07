Presentato "Historica", evento multiepoca per un viaggio nel tempo alla scoperta della storia sammarinese

Tre giorni per rivivere la storia millenaria della Repubblica di San Marino. Dal 23 al 25 luglio in centro a San Marino Città va in scena “Historica”, evento rievocativo multiepoca – organizzato da Regency srl, rappresentata da Paolo Nassi e Jinane Kafrouny, insieme a Trends srl, a Wavents srl ed al CERS (Consorzio Europeo delle Rievocazioni Storiche) – e che quest'anno si presenta con una veste innovativa grazie ad allestimenti, attrazioni, spettacoli, parate e mercatini a tema, capaci di ricreare, con approccio divulgativo, le atmosfere di sei tra le tappe fondamentali della storia sammarinese: la fondazione nel 301 d.C (in età imperiale), per poi raccontare il Medioevo – elenca il Direttore Artistico, Gabriele Bonvicini - fino alla pace tra San Marino e i Malatesta del 1463; quindi gli Statuti del '600 e l'occupazione alberoniana, senza trascurare infine il periodo risorgimentale e i due conflitti mondiali.

A spiegare la mission il Direttore del settore rievocativo della manifestazione, Massimo Andreoli: “Bellissima e coinvolgente, la storia è vostra, noi vi aiutiamo a raccontarla”. Punto focale la Libertà, primo elemento identitario di questa terra. “E come gran finale – anticipa il regista ed ideatore del concept, Alessandro Martello – una performance aerea di particolare rilievo”.









15 le compagnie coinvolte tra cui tutti i Gruppi Storici sammarinesi (Federazione Balestrieri, Cerna dei Lunghi Archi, Associazione Raggruppamento SPA, Associazione Sammarinese Giochi Storici, Compagnia dell’Istrice 1462, I Fanciulli e la Corte di Olnano), per un totale di 400 artisti e rievocatori. Contrade e piazze come palco diffuso con oltre 90 spettacoli itineranti e la Cava dei Balestrieri, centro nevralgico dell'intrattenimento serale. Tutti gli ingredienti insomma per attirare in Repubblica numeorosi visitatori. E il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati promette sorprese.

Nel video le interviste ad Alessandro Martello, regista e ideatore concept. e Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo.