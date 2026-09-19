SANITÀ Presentato il 5° convegno di gerontologia e geriatria Si svolgerà al Kursaal dal 24 al 26 settembre. Diversi gli aspetti che verranno trattati con un filo conduttore comune: migliorare la qualità della vita

Tre giorni per approfondire le scienze dell'invecchiamento con alcuni dei più grandi esperti al mondo. È il 5° convegno di gerontologia e geriatria organizzato dall'Associazione Sammarinese Gerontologia e Geriatria. Al Kursaal dal 24 al 26 settembre si parlerà di diversi aspetti con un filo conduttore comune: migliorare la qualità della vita.

Verrà affrontata anche la tematica della medicina di precisione o predittiva che può fornire campanelli di allarme molto importanti. Alla presentazione della tre giorni collegato anche Miguel Angel Acanfora, vicepresidente dell'associazione sammarinese di gerontologia.

Nel servizio le interviste a Carlo Renzini (Presidente ASGG) e Miguel Angel Acanfora (Vicepresidente ASGG)

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