DECOROPOLIS Presentato il calendario 2021 di Cassa di Risparmio

Presentato il calendario 2021 di Cassa di Risparmio.

È stato presentato questa mattina ai Capitani Reggenti Alessandro Cardelli e Mirko Dolcini il calendario 2021 di Cassa di Risparmio dal titolo "Decoropolis".

“Un appuntamento – hanno sottolineato i Capi di Stato – che rientra in una tradizione ormai consolidata”. “Il calendario Carisp – aggiunge il Segretario di Stato Marco Gatti – ci invita ad affrontare un anno che dovrà essere quello del rilancio e della ripartenza”.

L'opera, realizzata da Nunzia Ponsillo, racconta di un percorso suggestivo in una polis familiare ma al contempo metafisica. Il tema del calendario 2021 di Cassa di Risparmio è il giusto connubio tra i palazzi e l’architettura della Repubblica combinata ai decori della designer Nunzia Ponsillo formata all’Università di San Marino.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Decoropolis è un calendario composto da 13 foto delle architetture sammarinesi, una per ogni mese, con l’aggiunta della copertina dedicata alla sede di Cassa di Risparmio, unica banca presente nel meraviglioso Centro Storico, patrimonio dell’Unesco. Gli scatti fotografici sono appositamente in bianco e nero e vengono decorati con grafiche colorate, quasi come un passaggio di testimone da un anno in chiaroscuro verso la ventata di ottimismo e spensieratezza apportata proprio dal colore.



I più letti della settimana: