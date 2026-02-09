IMPARA L'ARTE Presentato il corso di formazione per scalpellini e restauratori della pietra. Al via il 13 marzo Professione che tocca le radici storiche, culturali e identitarie del Paese. Le Segreterie Territorio e Lavoro, e l'Azienda Lavori Pubblici investono sul ricambio generazionale

La lavorazione della pietra sublimata nell'elemento identitario. Cultura e tradizione legate direttamente al Santo fondatore che non devono andare disperse. Le Segreterie di Stato Territorio e Lavoro, e l'Azienda per i Lavori Pubblici, presentano il nuovo corso di formazione per scalpellini e restauratori della pietra. "Adesso abbiamo degli scalpellini che stanno lavorando magnificamente - afferma Marco Nicolini, Presidente CdA Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici - ma inizia ad andare in pensione qualcuno. Abbiamo bisogno di un ricambio generazionale in quello che è il mestiere che più identifica il Sammarinese. Quindi siamo l'Azienda per i Lavori Pubblici, ma ho visto anche la Segreteria, sono tutti contenti di essere partecipi di questo progetto che sarà veramente importantissimo per la nostra Repubblica".

“Attraverso la formazione, ora in capo all'Ufficio del Lavoro, riusciamo ad intercettare le professionalità che le aziende stanno cercando” - rimarca Stefano Ciacci per la Segreteria di Stato al Lavoro. “Con questo progetto – auspica - “vogliamo fare innamorare dei vecchi mestieri”.

Corso finanziato dall'Azienda per un massimo di 25mila euro e strutturato puntando ad un'alta specializzazione. Partirà dal 13 marzo: 720 ore totali di preparazione, di cui 120 teorico-pratiche, presso il CFP, con moduli che danno valore all'imprescindibile conoscenza del patrimonio storico-architettonico sammarinese nel perimetro UNESCO; una doverosa parte monografica dedicata ad Aldo Volpini, l'ultimo dei grandi lapicidi locali, Maestro scalpellino che di tanti capolavori ha disseminato la Repubblica; e poi – elenca la Direttrice AASLP, Lucia Mazza – sicurezza nei cantieri; mineralogia; tecniche di lavorazione e restauro della pietra. Le altre 600 ore, in laboratorio accanto alle maestranze.

Disponibili fino a 20 posti, con precedenza a non occupati e giovani. Scadenza delle iscrizioni (non ci sono costi eccetto quelli amministrativi di base), il 27 febbraio. L'attestato - ricorda il Segretario di Stato per il Territorio e i rapporti con AASLP, Matteo Ciacci - che verrà rilasciato garantisce una corsia preferenziale nell'incrocio tra domanda e offerta, sia nel pubblico sia nel privato. "Partono i cantieri, diamo una spinta anche sul privato, sul tema delle ristrutturazioni, delle riqualificazioni, anche sui nuovi modi di costruire grazie alla legge sulla pianificazione strategica territoriale che arriverà in prima lettura nei prossimi giorni e quindi serve formazione, - evidenzia Ciacci - Ma serve poter raccontare che il paese punta sull'edilizia, punta sulla riqualificazione, punta sulla sua storia. Nel caso specifico abbiamo riattivato un corso che noi riteniamo particolarmente strategico che è quello degli scalpellini proprio per un senso di identità, di storia, di impegno da parte del nostro Paese con un occhio di riguardo anche a chi ha fatto come Volpini della sua passione veramente qualcosa di importantissimo proprio per la parte storica, architettonica e creativa del nostro Paese".

Fissato anche un open day, venerdì 13 febbraio, al laboratorio di Gualdicciolo, dalle 15,00 alle 16,00, previa prenotazione alla mail segreteria@aaslp.sm.

Nel video le interviste a Marco Nicolini, Presidente CdA Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici e Matteo Ciacci, Segretario di Stato per il Territorio e i rapporti con AASLP

