Presentato il nuovo libro inchiesta di Giancarlo Frisoni

l'intervista a Giancarlo Frisoni, ad Alba e a Dina

Giancarlo Frisoni torna con un nuovo libro-inchiesta dove le immagini raccontano storie, personaggi, solidarietà, lavoro, momenti di vita. Presentato alla “Cra degli Ulivi” a Morciano. Un titolo insolito, scelto un po' perché ogni anziano è la prima domanda che fa, un po' perché la domanda indaga noi stessi. Il volume di Giancarlo Frisoni è un viaggio dentro la terza età, quasi una confessione con la paura, il dolore e la poesia della fine. Un toccare con mano i compromessi, la lotta contro la solitudine e la morte fino a lasciarsi andare.

“Voi chi siete?” un toccante racconto della vita dentro una RSA. I punti di forza del libro sono i sentimenti, i valori, gli attaccamenti alla vita e alle persone quando si è in procinto di perderli. Quando appaiono per quello che valgono e oramai non c’è più tempo per tornare indietro. “Ho percorso assieme a questi anziani – dice l’autore - strade sconosciute, condiviso l’epidemia della solitudine, l’essere soli in mezzo a tante persone. Ho visto combattere la vita e la morte, cercare compromessi, proseguire sottobraccio fino a lasciarsi andare. Ho capito la perfezione del disegno, quello di ogni essere umano, di ognuno di noi, che merita sempre e comunque rispetto e comprensione per la sacra verità che incarna”. Trovarsi a domande e segreti davanti al perché di una fine di una solitudine. La resistenza al dolore e la paura". Storie di dignità sociale.

Nel video l'intervista a Giancarlo Frisoni, ad Alba (98 anni) e a Dina (100 anni)