NUOVA STAGIONE TELEVISIVA 2026-2027 Presentato il nuovo palinsesto di San Marino RTV, il Dg Sergio: "Alziamo ancora di più l'asticella" Più produzioni originali, grandi protagonisti, informazione, approfondimento, spettacolo e una filiera Eurovision da ottobre a maggio

Si apre una nuova stagione ricca di produzioni inedite e riconferme per San Marino RTV. In collegamento tra gli studi del Titano e di Roma, presentati tutti gli appuntamenti.

Il presidente di RTV Pasquale Valentini ricorda la missione con cui è nata l'emittente 35 anni fa: "Diffondere e far conoscere le unicità del Titano nel mondo; ed RTV lo sta facendo”. “C'è sempre stato un grande lavoro di sinergia tra istituzioni e l'emittente di stato – afferma Rossano Fabbri, Segretario di Stato per le Telecomunicazioni – quello che si sta compiendo è un percorso virtuoso”. Alan Gasperoni, Segretario Particolare della Segreteria di Stato per il Turismo, parla di un futuro “prestigioso” da portare avanti. “È una sfida che è stata colta da qualche anno– aggiunge Fabrizio Colaceci, ambasciatore d'Italia a San Marino – portata avanti con professionalità e lungimiranza”. "Abbiamo raggiunto risultato importanti - commenta Roberto Sergio, Dg San Marino Rtv - alziamo ancora di più l'asticella; credono sempre più in noi e stiamo realizzando sempre più prodotti originali".

Numerose le produzioni presentate a partire da “Titano Globale”; San Marino come punto di partenza per raccontare ciò che accade oltre i suoi confini con Mauro Mazza e Silvia Pelliccioni. Torna la geopolitica di “Il Grande Gioco” con Dario Fabbri e Gianmarco Morosini e “Il Colibrì, spazio di libertà”; il talk show di Giovanni Terzi. Spazio anche alla musica con Red Ronnie e il mitico "Roxy Bar", Balamondo Tv con Mirko Casadei e Roberto Chiesa e “Il Libertario della Musica”; un pianoforte, Morgan e un alieno per un viaggio attraverso i grandi cantautori italiani. Ci sarà il San Marino Song Contest, Simona Ventura guiderà viaggio verso la nomina del rappresentante di San Marino all'Eurovision. Su Rtv torna anche Roberto Giacobbo con il docufilm realizzato durante la visita in Repubblica di Papa Leone XIV.

Tra le novità “L'intelligenza del futuro”, un viaggio nell'impatto dell'IA sulla società contemporanea con esponenti del mondo accademico tra cui Luigia Calucci Aiello, Roberto Navigli, Massimo Cacciari e Alfio Quarteroni. Claudia Coli e Ludmilla Voronkina Bozzetti interpreteranno i più grandi poeti del mondo tra parole e fotografia nel programma “Dire l'Amore”. Vittoriana Abate affronterà invece temi delicati come la violenza di genere in “Nessun segno addosso”. Per l'economia la nuova stagione di "Leaders", il Talk con i CEO di grandi aziende, intervistati da Giordano Fatali.

E poi programmi consolidati come Viceversa, Qualcosa di Personale, Breakfast San Marino, 00Verde e Generazione Z. Torna la cucina che si “mescola” alla comicità di Andy Luotto e Marcello Leoni in “Attenti a quei due”. Non mancherà lo sport con Cose di Calcio, Telestadio, le dirette del campionato sammarinese e della nazionale e la novità “La Palla è Rotonda”; talk show sulla dimensione umana e narrativa della serie A, con Fabrizio Maffei ed Eraldo Pecci.

Spazio anche alla divulgazione medico scientifica con Luciano Onder e la nuova stagione de “La casa della salute” e “Abbi cura di te” il nuovo programma sul benessere di Angelica Amodei.

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