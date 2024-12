Presentato in udienza il diario, in due volumi, di Gino Zani: “Memorie inutili di vita sprecata”

Nel video l'intervista a Gino Zani

Uno scritto che permette di entrare nell'intimità dell'ingegnere e architetto Gino Zani e scoprire dalla sua prospettiva come si viveva allora a San Marino, in uno spaccato temporale di difficoltà e povertà. “Memorie inutili di vita sprecata”, Aiep editore, è il suo diario, voluto dai nipoti e presentato ai Capitani Reggenti, Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi, nel 60esimo anniversario della sua scomparsa. Nato nel 1883, vive sul Titano negli ultimi anni dell'800 e fino al 1908, per per poi ritornarvi nel 1935, dopo un’intensa attività durata 27 anni nella ricostruzione di Reggio Calabria distrutta dal terremoto.

"I figli hanno delegato ai nipoti questa responsabilità - spiega Gino Zani, nipote omonimo dell'ingegnere - e i nipoti hanno deciso che era ora che il documento, per la sua importanza pubblica, potesse essere pubblicato e reso disponibile. Il titolo è quello che lui ha scelto per questo testo, che non rispecchia il contenuto con il resoconto di successi, di affermazioni". Il Segretario alla Cultura Teodoro Lonfernini ricorda come le condizioni estremamente povere gli hanno comunque consentito, grazie anche al sostegno delle istituzioni, di frequentare tutti gli ordini scolastici e l’università. Suo il merito della ricostruzione dell'antico borgo e delle fortificazioni, che valse a San Marino il riconoscimento Unesco.

“Storie come questa – sottolinea la Reggenza – siano di incoraggiamento per la nostra comunità, oltre che punto di riferimento per chi intende approfondire la conoscenza del lavoro svolto da Zani per far brillare la sua terra natia e a lei dedicare i suoi più grandi progetti”.

